Путин заявил, что экономика РФ доказала способность отвечать на самые сложные вызовы

Глава государства отметил, что она продемонстрировала фундаментальный запас прочности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская экономика доказала, что она способна отвечать на самые сложные вызовы, продемонстрировав фундаментальный запас прочности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы. Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет", - сказал президент.

Он отметил, что важным этапом в этом процессе был 2014 год - период после введения первых масштабных санкций против России. "Тогда мы сделали акцент на развитии потребительского сектора, укреплении финансовой сферы и создании собственной платежной инфраструктуры", - пояснил Путин.

"Напомню, что одним из первых решений Запада в прошлом году стало отключение российских банков от системы Visa и MasterCard, - продолжил президент. - Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи. А следовательно, парализует банковский сектор страны".

Однако, как указал Путин, на практике граждане и бизнес фактически "не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается". "И при этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать в России", - добавил глава государства.