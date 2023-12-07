Путин уверен, что Россию больше никто не сможет назвать "бензоколонкой"

Президент РФ отметил, что в структуре экономического роста страны все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию "бензоколонкой".

"В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины - 54%, если быть более точным - роста экономики. Еще 44% - это так называемые обеспечивающие отрасти - торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия - это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить", - отметил он.