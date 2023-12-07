Путин: банки РФ, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчиво

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские банки работают стабильно и устойчиво, а также обладают солидным запасом прочности, несмотря на то, что в большинстве своем оказались под санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают стабильным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора", - сказал он в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".