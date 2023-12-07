Кабмин выделит еще 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку МСП

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительные 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что стимулирование развития МСП - один из приоритетов работы правительства. "Сегодня направим дополнительно почти 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки соответствующих организаций. Она действует в рамках профильного нацпроекта, который осуществляется по инициативе главы государства. Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведет МСП-лизинг, больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам до 6% за оборудование российского производства, получить необходимую технику и основные средства, как следствие, улучшить экономику своих проектов и увеличить объемы выпуска важной и нужной продукции", - сказал Мишустин.