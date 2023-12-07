Костин исключил возврат РФ и ее экономики к системе "моноцентричной глобализации"

Глава ВТБ считает, что эта модель находится в кризисе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возврат России и ее экономики к прежней системе "моноцентричной глобализации" не произойдет, эта модель находится в кризисе. Россия будет придерживаться многополярного устройства глобализации нового типа. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе форума "Россия зовет!".

"События последних лет показали, что грядущая моноцентричная модель глобализации сломалась, находится в серьезном кризисе. Сегодня планета проживает глубочайшую трансформацию. Значительная часть мирового большинства, представители которого присутствуют в нашем зале, имеют запрос на создание более справедливого многополярного устройства глобализации нового типа. <…> Возврата России и экономики нашей страны к прежней системе не будет, жизнь показывает, что возможна другая модель развития", - сказал он.

Костин также отметил, что альтернативную модель развития символизирует география гостей форума ВТБ "Россия зовет!". "Пока ситуация такова, что приехали не все, кто хотел, мы с пониманием к этому относимся. В любом случае, рубикон перейден. Теперь только вперед", - заключил он.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.