Путин: Россия продолжит укреплять самодостаточность банковской системы и фондового рынка

По словам президента, РФ в этих направлениях также будет сотрудничать со своими иностранными партнерами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия совместными усилиями государства, общества и иностранных партнеров продолжит развиваться путем укрепления своей финансовой устойчивости, самодостаточности банковской системы и фондового рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

"Финансовая устойчивость, самодостаточность банковской системы и фондового рынка - это важные элементы экономического суверенитета страны. Мы обязательно будем продвигаться на этом пути совместными усилиями государства, общества и сильного национально-ориентированного бизнеса", - сказал он.

Глава государства добавил, что Россия в этих направлениях также будет сотрудничать со своими иностранными партнерами. "Видим в этом залог успешного развития России и прочных позиций в меняющемся мире", - заключил он.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.