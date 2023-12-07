Украина ввела санкции против 185 физлиц из РФ и других стран

Под ограничения также подпало 181 юридическое лицо

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Украины ввели санкции против 185 физических лиц из России и других стран, а также против 181 юридического лица. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". <...> Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно указу, ограничения против 185 физических лиц и 181 юридического лица вводятся на пять или 10 лет.

Под украинские санкции подпали граждане России, Украины, Молдавии, Узбекистана, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Среди них заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, заместитель премьер-министра Татарстана - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, а также несколько бизнесменов и общественных и других деятелей.

Власти Украины также ввели ограничения в большинстве своем против российских юридических лиц, среди которых концерн "Уралвагонзавод", научно-производственное объединение "Луч", Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и другие. Кроме того, санкции введены против юридических лиц, зарегистрированных в Иране, ОАЭ, Китае, Испании, Швейцарии, Великобритании, Молдавии, Латвии, Казахстане и Узбекистане.