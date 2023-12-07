Набиуллина заявила, что недостатка финансовых ресурсов в экономике РФ нет

Глава Банка России отметила, что это понимают и банкиры, и представители реального сектора экономика

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская экономика не испытывает недостаток в финансовых ресурсах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Недостатка финансов у нас нет. Мы встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики - все понимают, что ресурсы есть", - сказала она.

Набиуллина добавила, что в месяц вся экономика РФ зарабатывает около 2,5-3 трлн рублей прибыли. "Если мы посмотрим не на темпы роста кредитования, обычно все вспоминают кредиты, действительно высокие темпы роста кредитов корпоративному сектору - 20%, только за октябрь 1,6 трлн новых кредитов выдано. Но и прибыль - у нас темп роста финансового результата больше 20%, и в месяц где-то вся экономика зарабатывает где-то 2,5-3 трлн рублей", - сказала она.

Кроме этого, глава ЦБ напомнила, что с середины 2023 года применяется механизм, стимулирующий банки направлять ресурсы прежде всего на проекты, которые связаны с технологической модернизацией и импортозамещением. "Сейчас портфель [кредитов, выданных в рамках механизма] - 220 млрд рублей. Это может быть не очень большая сумма, потому что, по нашей оценке, потенциал есть, и он полностью будет использован - до 10 трлн рублей", - заключила Набиуллина.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.