Глава ЦБ предостерегла от "пути в тупик" из-за избытка льготных госпрограмм

Эльвира Набиуллина считает, что чем больше льготных программ, тем регулятор вынужден поддерживать более высокую ставку для всех остальных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от "порочного круга" избытка льготных госпрограмм и назвала такую ситуацию "путем в тупик". Об этом она заявила, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные. И можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются, мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти", - сказала Набиуллина.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.