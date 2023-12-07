Премьер Литвы считает аморальной торговлю продовольствием бизнеса страны с РФ

Ингрида Шимоните признала, что с правовой точки зрения претензий к компаниям быть не может

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала аморальным поведение литовских предпринимателей, торгующих с Россией продуктами питания и зерном. Однако она признала, что с правовой точки зрения претензий к ним быть не может.

"Как известно, в отношении продовольствия санкции ЕС и другие международные санкции не действуют, - напомнила она, выступая в Сейме (парламенте) на часе правительства. - Но я считаю, что люди, поддерживающие любые торговые отношения с Россией, поступают аморально".

Отсутствие санкций в отношении торговли с РФ продовольствием юридически делает ее неподсудной. "Поведение торгующих с Россией продовольствием законно", - признала глава правительства.

Тем не менее она обещала Сейму поинтересоваться объемами перевалки связанного с Россией зерна в Клайпедском государственном морском порту.