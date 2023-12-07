Международные резервы РФ в ноябре выросли на 2,82%

Они составили $592,352 млрд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 декабря 2023 года составили $592,352 млрд, что на 2,82% (или на $16,269 млрд) выше показателя на начало ноября, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за ноябрь выросли на 3,06% - до $440,475 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах увеличилась за месяц на 2,15% и составила $151,878 млрд.

На 1 декабря 2022 года международные резервы РФ составляли $567,289 млрд.

При этом за неделю объем международных резервов вырос на $5,4 млрд и на 1 декабря составил $592,9 млрд.

"Объем международных резервов по состоянию на конец дня 1 декабря составил $592,9 млрд, увеличившись за неделю на $5,4 млрд, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

По данным на 24 ноября, объем резервов составлял $587,5 млрд.

О международных резервах

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.