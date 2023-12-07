Решетников не считает критичным рост инфляции в РФ в последние месяцы

Глава Минэкономразвития отметил, что базовая инфляция в годовом выражении в октябре составляет 5,5%

МОСКВА, 7 декабря./ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников не считает критичным рост инфляции в последние месяцы. Об этом он заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Инфляция, да, она, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% (в годовом выражении в октябре - прим. ТАСС). Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", - сказал министр.

Инфляция в России за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 21 по 27 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,33%. С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,07%, с начала года - на 6,79%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 декабря на уровне 7,52%. Министерство ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 7,5% (ранее - 5,3%).

Решетников также добавил, что у российской экономики еще сохраняется потенциал для роста.

"Мне кажется, что у нашего роста точно еще есть потенциал. Здесь главное, чтобы мы сами себе сейчас не создали проблем. А для этого главное - грамотно сочетать все меры, которые у нас есть в руках - и денежно-кредитные, и макропруденциальные, и бюджетную политику, и структурные изменения, и структурные ограничения, институциональные реформы", - отметил Решетников.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.