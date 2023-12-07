Минфин готовит с бизнесом предложения по налоговой системе на ближайшие годы

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, стороны планируют весной выступить "единым фронтом"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ готовит с бизнесом предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы, весной выступят "единым фронтом", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Договорились, что мы сейчас готовим предложения с бизнесом, обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", - сказал Силуанов.

Министр согласился с тем, что с одной стороны налоги это стимулирующая история. "С другой стороны - это источники пополнения казны. Мы здесь всегда должны взвешенно подходить <...>. Никому не хочется иметь высокие ставки. А что такое высокая ставка? По сути дела тот же самый налог. Поэтому и бюджет, и денежно-кредитная политика должны быть всегда скоординированными, что мы с [главой ЦБ] Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] пытаемся выстраивать и делать", - отметил Силуанов.

Ранее Силуанов сообщил, что федеральный бюджет РФ получил более 300 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль, мера оправдала ожидания. Министр ожидает еще некоторого пополнения федерального бюджета от уплаты компаниями этого налога.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.ТАСС выступает информационным партнером форума.