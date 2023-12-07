Посол Боливии заявил, что страна надеется на развитие сотрудничества с РФ по добыче лития

Мария Луиса Рамос Урсагасте также отметила важность взаимодействия в развитии электростанций и в газовой сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Боливия рассчитывает продвинуть сотрудничество с Россией по добыче лития, развитию электростанций, а также в газовой сфере. Об этом заявила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

На вопрос о том, в каких сферах есть перспективы расширения сотрудничество сторон, дипломат указала на сферу энергетики.

"В Боливии работает "Газпром". Газ - менее вредный ресурс, чем нефть, конечно. И также мы сейчас начали проект по поводу лития. Мы очень надеемся, что мы сможем работать с Россией в этом направлении, - отметила глава диппредставительства. - Мы надеемся, что мы сможем не только по поводу лития [сотрудничать], но и даже насчет гидроэлектростанций, потому что у России много знаний и ресурсов, где мы могли бы, конечно, сотрудничать".

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.