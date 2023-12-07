Белоруссия и Рязанская область преодолели отметку товарооборота 2022 года

Таких показателей удалось добиться за девять месяцев

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Рязанская область за январь - сентябрь текущего года уже достигли товарооборота в $178 млн, превысив показатель всего прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, отметив, что препятствий для активизации сотрудничества нет.

"Согласно статистике за девять месяцев текущего года, во взаимном товарообороте мы уже преодолели уровень 2022 года. Так, за январь - сентябрь товарооборот Беларуси и Рязанской области составил $ 178 млн, а за весь прошлый год - $ 160 млн", - сказал глава "Белгоспищепрома", его цитирует агентство БелТА. По его словам, "препятствий для дальнейшего роста и развития сотрудничества с Рязанской областью нет".

Яковчик отметил, что наблюдается и полуторакратный рост экспорта белорусских товаров. "Беларусь поставляет в Рязанскую область металлопрокат, продукцию из пластмассы, нефтепродукты. При этом наша страна активно импортирует лом черных металлов, пивоваренный ячмень, продукцию нефтехимии и кожу для предприятий легкой промышленности", - отметил он. Глава концерна рассказал, что прибывшая в республику делегация Рязанской области, в частности, посетила Парк высоких технологий, Национальную академию наук. "Отмечу, что особый интерес для обеих сторон представляют аэрокосмонавтика и биомедицинские технологии", - сказал Яковчиц.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова отметила, что Белоруссия для российского региона "является стратегическим партнером и входит в пятерку лидеров по объемам внешней торговли". Она рассказал, что в ходе посещения академии наук, стороны определились с основными наиболее перспективными для Рязанской области направлениями. "В первую очередь это сельское хозяйство, IT и развитие беспилотников", - отметила Швакова. По ее словам, также обсуждалось взаимодействие по линии поставки продукции для здравоохранения, взаимодействие в сфере IT, сопровождение и проверка контроля качества продукции.

С 2015 года организацию и координацию работы по развитию торгово-экономических отношений Белоруссии и Рязанской области РФ обеспечивает концерн "Белгоспищепром".