Renault намерена сократить затраты на производство электрокаров на 50% к 2027 году

Как сообщил главный директор по вопросам промышленности и качеству корпорации Renault Group Тьерри Шавре, это позволит компании быть более конкурентоспособной и быстрее реагировать на запросы клиентов

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault планирует сократить к 2027 году производственные расходы на каждый электромобиль на 50%, а на машину с двигателем внутреннего сгорания - на 30%. Об этом сообщил главный директор по вопросам промышленности и качеству корпорации Renault Group Тьерри Шавре.

"Такие коррективы позволят нам быть более конкурентноспособными, быстрее реагировать на запросы наших клиентов", - приводит слова Шавре агентство Reuters. Автопроизводитель также планирует наладить производство четырех новых моделей на заводе в Бурсе (Турция).

Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Mitsubishi Motors инвестирует до €200 млн в развитие компании Ampere - дочернего предприятия Renault. Японский автоконцерн рассчитывает впоследствии закупать электромобили, разработкой и выпуском которых займется Ampere, с целью их дальнейшей перепродажи под собственным брендом на рынках стран Европы и Юго-Восточной Азии.