АСИ: все регионы получили доступ к реестру поставщиков оборудования для школ

По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, эта мера дает возможность производителям качественной продукции выйти на отечественный рынок товаров

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Регионы России получили доступ к единому реестру поставщиков оборудования для образовательных организаций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Совместно с министерствами промышленности, просвещения создали реестр производителей российского оборудования для образовательных учреждений, который сегодня тоже доведен до всех субъектов страны, до всех образовательных учреждений", - сказала она на пресс-конференции, посвященной результатам работы ежегодного Конгресса индустрии детских товаров, который проходит в Москве с 5 по 7 декабря.

Чупшева подчеркнула, что эта мера дает возможность производителям качественной продукции выйти на отечественный рынок товаров, а потребителю - обезопасить себя от недобросовестных поставщиков.