Набиуллина считает, что валютных ограничений должно быть минимум

Они создают дополнительные издержки для бизнеса и препятствуют привлекательности для иностранных инвестиций, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Валютных ограничений должно быть минимум, так как они создают дополнительные издержки для бизнеса и препятствуют привлекательности для иностранных инвестиций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

"Моя позиция заключается в том, чтобы валютных ограничений должно быть по минимуму, потому что они создают дополнительные издержки для бизнеса. Бизнес у нас креативный, и слава богу, что креативный, он находит способы, как обойти. И потом, если "Россия кого-то зовет", а я понимаю, что зовет, судя по этому форуму, то для иностранных инвесторов должны быть очень прозрачные и понятные правила, как деньги инвестируются и как можно заработанное в стране вывести. Потому что это и есть некое условие привлекательности иностранных инвестиций", - сказала она.

Набиуллина также добавила, что выступает "большим противником" постоянного манипулирования с валютными ограничениями. По ее словам, это может дополнительно стимулировать отток капитала. "Как только вы начинаете менять их туда-сюда, бизнес оправданно ждет, что завтра они могут быть более жесткие, и давайте-ка я заранее чуть-чуть выведу", - пояснила глава ЦБ.

Как добавила Набиуллина, достаточно жесткие валютные ограничения можно применять временно, когда есть риски финансовой стабильности, например, как весной, когда валютные ограничения были введены на короткий срок. Кроме этого, она подчеркнула, что Банк России выступает за сохранение зеркальных валютных ограничений, которые были введены против РФ на фоне санкций.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.