Путин заявил, что банковская система России заработает в 2023 году более 3 трлн рублей

Президент РФ отметил, что "они отыграют все, что потеряли" в 2022 году, и прибыль получат

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери 2022 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат", - отметил глава государства.

Путин и Зиязин бен Хайсам Аль Саид встретились в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!", который организован ВТБ. Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, заметив, что власти его страны "очень ценят личное участие [главы ВТБ] Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами".

"Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - пошутил Путин.

Президент РФ указал, что хорошие показатели российской финансовой системы достигнуты благодаря, в том числе, и усилиям ВТБ.