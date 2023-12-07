Топ-менеджер ВТБ заявил о кардинальном изменении рынка акций в РФ

По словам первого заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрия Пьянова, если раньше "погоду делали" крупные зарубежные фонды, то теперь - отечественные инвесторы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Структура участников российского рынка акций претерпела кардинальные изменения. Если раньше "погоду делали" крупные зарубежные фонды, то теперь - отечественные инвесторы. Такое мнение высказал первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Центральный банк постоянно подчеркивает, что кроме долга для здорового развития компании нужен акционерный капитал. И мы как коммерческий банк абсолютно с этим согласны. Что мы видим на рынке акций? В первую очередь - структура участников изменилась кардинально. Раньше "погоду делали" крупные фонды из-за рубежа, теперь - отечественные ретейловые инвесторы. Этот сдвиг без преувеличения тектонический. Он четко виден в каждом нашем ежедневном бизнесе", - сказал он.

Об изменении "ландшафта" говорит о сегодняшний инвестиционный форум ВТБ. "На этом форуме у нас совершенно другой состав участников, чем раньше", - пояснил Пьянов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" принимают участие около 300 иностранных представителей из 20 стран. Так, в работе площадки участвуют представители из Китая, Индии, Турции, Ирана, стран Аравийского полуострова, Центральной Азии и Африки.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.