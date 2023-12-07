США начали отопительный сезон с максимумом с 2020 года газа в хранилищах

Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго страны, запасы природного газа в хранилищах континентальной части по итогам сезона закачки составили 3,776 трлн куб. футов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. США начали отопительный сезон с максимальными с 2020 года запасами газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США.

Запасы природного газа в хранилищах континентальной части США по итогам сезона закачки составили 3,776 трлн куб. футов, что позволило начать зимний отопительный сезон, который продлится с 1 ноября по 30 марта, с наибольшими запасами с 2020 года. Кроме того, запасы газа в ПХГ США оказались на 5% больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

"Большой объем газа в хранилищах на сегодняшний день частично является результатом мягкого отопительного сезона 2022-2023 годов. Активный объем газа на 1 апреля 2023 года составил 1,823 трлн куб. футов, что на 19% больше, чем в среднем по США на 1 апреля за предыдущие пять лет. Относительно заполненные хранилища в начале летнего сезона закачки означают, что операторы хранилищ могут достичь своих целевых показателей на конец сезона при меньших объемах закачки природного газа", - говорится в отчете.

При этом запасы газа в хранилищах США продолжили пополняться в ноябре, достигнув к концу месяца пика в 3,836 трлн куб. футов, что на 303 млрд куб. футов выше среднего пятилетнего показателя.

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.