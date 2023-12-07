Пассажиропоток в аэропорту Иванова вырос в 4,5 раза с 2017 года

Через терминал прошли уже 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области

ИВАНОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Пассажирские перевозки в аэропорту Иванова увеличились в 4,5 раза с 2017 года. На данный момент через терминал прошли уже 100 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

"100 тыс. пассажиров - абсолютный рекорд с того момента, как в 2008 году аэропорт возобновил свою деятельность. И рост в этом году - в 1,5 раза относительно предыдущего аналогичного периода. Всего с 2017 года пассажирские перевозки через аэропорт Иванова увеличились в 4,5 раза. Это показатель не только спроса на перелеты, это и индикатор развития экономики региона", - подчеркнул член правительства Ивановской области - директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор аэропорта Иванова Николай Субботин добавил, что за 11 месяцев 2023 года пассажиропоток на рейсах в Санкт-Петербург по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 28% и составил более 44,9 тыс. человек. В Сочи перевезено 30,7 тыс. пассажиров, рост на 12,4%, а в Калининград отправилось более 17 тыс. человек, с увеличением в 5,9 раза. Также растет и спрос на полеты в Минеральные Воды, с августа этого года туда отправилось около 5,8 тыс. человек. В 2024 году авиасообщение в этом направлении станет круглогодичным.