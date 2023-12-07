Инвестиции резидентов индустриальных парков Подмосковья достигли 550 млрд рублей

На территории индустриальных парков региона работают свыше 1,5 тыс. компаний

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 550 млрд рублей инвестировали резиденты индустриальных парков Московской области за все время их действия. В настоящее время на территории индустриальных парков региона работают более 1,5 тыс. компаний, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тыс. компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что количество резидентов продолжает расти. Так, уже более половины индустриальных парков региона заполнены на 100%.

Отмечается, что для компаний, рассматривающих возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области, запущен сервис "Начни бизнес в индустриальном парке". Найти площадку и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области.