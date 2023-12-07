Глава ЦБ отметила тектонический сдвиг в роли розничного инвестора

По словам Эльвиры Набиуллиной, важно поддерживать доверие инвесторов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сейчас в роли инвестора на российском фондовом рынке происходят значительные изменения. Выходящие на IPO (первичное публичное размещение акций) эмитенты должны понимать, что они привлекают будущих совладельцев бизнеса, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Происходит тектонический сдвиг не только на фондовом рынке, но и в роли инвесторов - не заемщиков, а инвесторов. Эмитенты, которые выходят на рынок, должны понимать, что они привлекают будущих совладельцев бизнеса. Это совершенно иные требования, совершенно иные механизмы. Мы здесь готовы с рынком обсуждать - нужны ли здесь особенности IPO исходя из этой структуры инвесторов. Но то, что здесь есть огромный потенциал для развития рынка капитала, мне кажется, мы должны все вместе осознать", - сказала глава ЦБ на форуме ВТБ "Россия зовет!".

При этом важно поддерживать доверие инвесторов, отметила Набиуллина. "У нас возникло снижение доверия из-за того, что были заблокированы иностранные ценные бумаги. Это удар по розничному рынку и отечественному инвестору", - добавила она. Глава ЦБ также отметила снижение прозрачности рынка, связанное с закрытием компаниями отчетности.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.