Потанин: для роста экономики необходим период налоговой стабильности в пять-семь лет

Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" отметил, что если текущие обстоятельства требуют повышения налоговой базы, то стоит делать это за счет увеличения налога на прибыль, а не с помощью оборотных налогов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российскому бизнесу для развития необходим период налоговой стабильности в течение ближайших пяти-семи лет, это даст компаниям возможность планирования, заявил глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Бизнесмена, который лишен возможности планировать, можно сравнить с военным, которому не отдали приказ. Он деградирует. Для того чтобы этого не происходило, нужен определенный период стабильности на пять-семь лет в области, прежде всего, налоговой", - сказал он.

По словам Потанина, если текущие обстоятельства требуют повышения налоговой базы, то стоит делать это за счет увеличения налога на прибыль, а не с помощью оборотных налогов. Потанин подчеркнул, что соответствующие изменения нужно делать открыто и на срок в пять-семь лет, чтобы бизнесмены имели возможность для планирования.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.