Орешкин заявил, что уровень роботизации в РФ в 15 раз ниже, чем в среднем в мире

Автоматизация производства станет одним из ближайших приоритетов в работе российских властей, отметил помощник президента Максим Орешкин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уровень роботизации в России в 15 раз ниже, чем в среднем в мире. Автоматизация производства станет одним из ближайших приоритетов в работе российских властей, заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!" помощник президента РФ Максим Орешкин.

"У нас уровень роботизации, по официальным данным, я думаю, в реальности чуть повыше, но по официальным данным, где-то в 15 раз меньше, чем в среднем в мире. Это гигантский потенциал. У нас, слава Богу, сейчас появляется внутри страны собственное производство промышленных роботов", - сказал он.

По словам Орешкина, это главный потенциал для роста российской экономики. "Правительство даже специальный федеральный проект по этому поводу приняло. Понятно, что еще нужно будет обкатывать, наращивать здесь усилия по этому направлению. Но роботизация - это то, что будет позволять зарабатывать всей экономике больше, зарабатывать больше с учетом уровня дохода на каждого сотрудника. Это будет нам давать больше доходов и в бюджет, и на все остальное", - отметил он.

"Поэтому автоматизация - это один из ключевых приоритетов. Квалифицированные кадры и автоматизация - это две вещи, которые будут долгосрочно определять уровень успешности российской экономики", - заявил помощник президента.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.