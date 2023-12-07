Костин заявил, что ВТБ ожидает хороший финансовый результат по итогам 2024 года

Прибыльность будет немного меньше, чем в 2023 году, уточнил глава ВТБ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ ожидает достаточно хорошего финансового результата по итогам 2024 года, но чуть хуже, чем в 2023 году, в том числе из-за введенного Банком России регулирования потребкредитования. Об этом журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!"сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"ВТБ ожидает достаточно хороший [2024] год, прибыльность чуть меньше, чем в этом году, потому что Центральный банк ввел ряд ограничений по потребительскому кредитованию, также ставки сказываются на этом. Но в целом мы ожидаем позитивное развитие, и я считаю, год чуть-чуть хуже, чем этот, но в целом - стабильное развитие и стабильный результат", - сказал Костин.

Ранее глава ВТБ также прогнозировал снижение доходов всего банковского сектора в целом в 2024 году. Вместе с тем, по его словам, в 2023 году ВТБ получит рекордную прибыль - в районе 420 млрд рублей. Первый заместитель президента - предправления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее также давал прогноз, что чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2024 года не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей.

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.