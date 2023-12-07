В Японии испытали ракетный двигатель на биометане из навоза домашнего скота

Согласно заявлению компании, каких-либо проблем в ходе тестового запуска двигателя не зафиксировали

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Японская компания Interstellar Technologies провела успешное испытание ракетного двигателя собственной разработки, который работает на сжиженном биометане - топливе, получаемом из навоза домашнего скота. Об этом объявила японская технологическая компания.

Согласно заявлению компании, каких-либо проблем в ходе тестового запуска двигателя зафиксировано не было. Подчеркивается, что испытания продлятся до конца января 2024 года, когда Interstellar Technologies планирует провести запуск ракеты ZERO собственной разработки.

Частная японская компания Interstellar Technologies в 2021 году дважды успешно запустила ракеты собственной разработки MOMO. До этого компанию преследовала череда неудач - сразу четыре пуска подряд завершились неудачами. В Interstellar Technologies надеются в перспективе наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.