РФ рассчитывает на активное участие Ирана в мероприятиях БРИКС в 2024 году

Москва считает, что вступление Тегерана в ШОС и БРИКС повысит статус и авторитет этих структур

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Москва считает, что вступление Тегерана в ШОС и БРИКС повысит статус и авторитет этих структур, и надеется на активное участие Ирана в мероприятиях российского председательства БРИКС в 2024 году. Об этом сообщается в материалах к переговорам президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, которые пройдут в Москве.

В Кремле напомнили, что Иран в 2023 году обрел статус полноправного члена ШОС и получил приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года. Россия была в числе стран, которые последовательно "продвигали" соответствующие иранские заявки.

"В Москве рассчитывают, что Тегеран будет вносить весомый конструктивный вклад в развитие упомянутых структур, повышение их авторитета и роли в международных делах. Ожидают активного участия иранцев в мероприятиях российского председательства в БРИКС в 2024 году", - говорится в документе.