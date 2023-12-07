Минпромторг: объем средств на финоздоровление ОСК рассчитают в феврале - марте

Статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что ВТБ уже выдал корпорации бридж-кредит, на частичное погашение которого министерство выделит средства в 2023 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем средств, который будет направлен на программу финансового оздоровления "Объединенной судостроительной корпорации" планируется рассчитать до конца февраля - в марте 2024 года, сейчас продолжается аудит деятельности корпорации. Об этом рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Это будет понятно ближе к концу февраля - в марте. Сейчас идет кропотливый аудит деятельности предприятий", - ответил он на вопрос, какой объем средств планируется направить на финоздоровление ОСК.

Он также подчеркнул, что ВТБ уже выдал корпорации бридж-кредит, на частичное погашение которого Минпромторг РФ выделит средства в 2023 году.

"Какие средства будут направлены на финансовое оздоровление - определится в процессе. Сначала нужно все посчитать. Тем не менее, банк ВТБ уже предоставил бридж-кредит корпорации. Кроме того, Минпромторг еще в этом году выделит корпорации средства на погашение части этого кредита", - добавил Евтухов.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет государственного пакета акций "Объединенной судостроительной корпорации".