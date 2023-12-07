В Минпромторге заявили о минусовой рентабельности продаж яиц в торговых сетях

Замглавы ведомства Виктор Евтухов отметил, что снижения количества яиц в магазинах не наблюдается

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Торговые сети имеют минусовую рентабельность продаж яиц из-за необходимости сдерживать цены, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".

"Вы знаете, что сети взяли на себя обязательства по удержанию наценки [на социально значимые товары]. <…> По некоторым позициям сети сегодня работают с минусовой рентабельностью, например, по яйцу, понимая, что поднимать цену нельзя, ее надо сдерживать", - сказал он.

Замглавы Минпромторга отметил, что снижения количества яиц в магазинах не наблюдается. По данным Росстата и Минсельхоза, объем производства находится на уровне 2022 года, подчеркнул Евтухов.

При этом, по его словам, население стало тратить больше средств на продовольственные товары.

"В непродовольственной группе у нас тоже идет рост продаж. В общепите - значительный рост. Если спрос увеличивается - его нужно покрывать предложением. Что наши сети и делают. Торговля выполняет все задачи, которые ставит государство. Хочу отметить, последние годы торговые сети, как и вся российская торговля, демонстрируют ответственный подход в социально значимых для страны вопросах. Считаю, именно поэтому все сложные периоды, начиная с пандемии, мы прошли очень эффективно и успешно", - заключил Евтухов.