Вместо них ранее российские представители находились в Нидерландах и Судане

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия в 2024 году направит сельхозатташе в Белоруссию и Бенин вместо Нидерландов и Судана. Об этом сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Иван Пономарев на V ежегодной стратегической сессии, организованной федеральным центром "Агроэкспорт".

"В этом году мы вышли с предложением в МИД поменять две страны. Из одной страны, к сожалению, нашего представителя выслали в составе дипломатов - это Нидерланды. И другая страна - это Судан. К сожалению, ее постигли боевые действия, поэтому мы вынуждены были нашего атташе в срочном порядке эвакуировать. Мы заменили эти страны, в следующем году направим представителей в Белоруссию и Бенин", - сказал он.

По словам Пономарева, оформление сельхозатташе в Израиль приостановлено в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Благодаря институту сельхозатташе, по итогам 2022 года был поддержан экспорт АПК из РФ на общую сумму $800 млн. "В этом году эта сумма не просто удвоилась, она перешагнула через порог в $1,7 млрд. Это по самым скромным предварительным оценкам", - подчеркнул Пономарев. По его словам, это свидетельствует об успехе российских компаний на зарубежных рынках.