Рабочее движение к порту Лавна в Мурманской области запустят 15 декабря

Порт планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Рабочее движение к строящемуся на западном берегу Кольского залива в Мурманской области порту Лавна, якорному проекту Мурманского транспортного узла, откроют 15 декабря. Такие данные привел в своей презентации губернатор Андрей Чибис, выступая на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Запуск рабочего движения [к порту Лавна] - 15 декабря 2023 года", - говорится в презентации. Чибис пояснил, что порт Лавна, как и железнодорожные подходы к нему, также находится в высокой степени готовности и планируется к запуску в эксплуатацию в 2024 году.

"Новая железная дорога, которая идет от Мурманска на западный берег Кольского залива, <...> потенциально в два раза увеличивает объем грузоперевалки в глубоководном незамерзающем порту Мурманска. Портовая часть Мурманска - восточная, мы запускаем западную часть Кольского залива. 56 млн тонн в год - объем грузоперевозок 2022 года, 110 млн тонн в год - это то, что мы прогнозируем уже в ближайшие годы", - сказал Чибис на первой части конференции "Северный морской путь-365?" под названием "Через запад на восток. Через север, через юг: экономика, инфраструктура и организация новой модели судоходства".

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поставил задачу запустить рабочее движение в Мурманском транспортном узле в порт Лавна к концу 2023 года. Запуск Лавны будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию. Порт Лавна также внесет важный вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики на отечественные портовые мощности.

Проект Мурманского транспортного узла предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.

О форуме

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.