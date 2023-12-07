ЦБ попросил инвесторов учитывать риски покупки акций и расписок квазироссийских компаний

По данным Банка России, инвесторы РФ проявляют повышенный интерес к иностранным ценным бумагам квазироссийских эмитентов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские инвесторы проявляют повышенный интерес к иностранным ценным бумагам квазироссийских эмитентов, их объем в российском контуре продолжает расти за счет сделок с нерезидентами на внебиржевом рынке, говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте Банка России.

В результате ужесточения санкционного давления со стороны западных стран несколько квазироссийских компаний, зарегистрированных за границей, но при этом осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, рассматривают возможность редомициляции. Часть компаний приняла решение о разделении бизнеса на российский и международный, некоторые проводят редомициляцию в дружественные страны, другие предпочли изменить регистрацию на российскую.

Регулятор просит инвесторов учитывать риски покупки этих бумаг.

"Банк России не исключает, что переток таких ценных бумаг в результате редомициляции с внебиржевых площадок на биржевой рынок может вызвать волатильность их рыночных цен из-за роста предложения и отсутствия на текущий момент ограничений в обороте заведенных в российский контур ценных бумаг. В этой связи Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний", - пояснил ЦБ.