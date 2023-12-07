МЭР сохранил прогноз по инфляции в России в 2023 году на уровне 7,5%

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что рабочая оценка роста ВВП РФ Минэкономразвития в этом году - 3,5%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в стране по итогам 2023 года в 7,5%. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе своего выступления на форуме министр подчеркнул, что не считает критическим рост инфляции в стране в последние месяцы.

Говоря о росте экономики страны в целом по итогам года, он отметил, что рабочая оценка роста ВВП России Минэкономразвития в этом году - 3,5%.

"3,5% роста в этом году - это наша сейчас оценка. Формально пересматривать прогноз, естественно, не будем, мы постоянно делаем рабочие оценки. А прогноз будет готовиться по плану весной", - сказал министр.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что ожидает роста валового внутреннего продукта по итогам года не менее 3,5%.

Инфляция в России за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 21 по 27 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,33%. С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,07%, с начала года - на 6,79%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 декабря на уровне 7,52%. Министерство ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 7,5% (ранее - 5,3%).

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке. ТАСС выступает информационным партнером форума.