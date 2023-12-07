ЦБ зафиксировал рост объемов покупок акций РФ частными инвесторами за счет заемных средств

Сейчас объем задолженности розничных клиентов перед брокерами по операциям репо ограничен и составляет менее 3% от объема клиентских активов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ЦБ за последний год зафиксировал рост объемов покупок российских акций частными инвесторами за счет заемных средств, говорится в обзоре рисков финансовых рынок, опубликованном на сайте регулятора.

"Рост вложений частных инвесторов в российские акции и соответствующее повышение котировок на рынке, наблюдаемые в последний год, преимущественно связаны с восстановительными тенденциями в российской экономике. На этом фоне также растут объемы операций, проводимых гражданами за счет заемных средств", - отмечается в обзоре.

В настоящее время объем задолженности розничных клиентов перед брокерами по операциям репо ограничен и составляет менее 3% от объема клиентских активов. "Вместе с тем при реализации шоков закрытие указанных позиций может усилить краткосрочную волатильность на рынке. Банк России разработал ряд мер для снижения влияния таких позиций", - также сообщил регулятор.

С начала 2023 года котировки на рынке российских акций значительно выросли. Индекс Мосбиржи с 3 января по 1 декабря увеличился на 45% - с 2 173 до 3 142 пунктов. Рост во многом обусловлен активными покупками акций частными инвесторами. В частности, в течение года розничные инвесторы нарастили вложения в российские акции более чем на 8%.