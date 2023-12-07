В ВТБ ожидают двукратного роста грузоперевозок по ключевым коридорам за 10 лет

Как заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук, мощность "Восточного" коридора составляет 170 млн тонн, отметив, что этого недостаточно для обеспечения текущих потребностей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ прогнозирует, что объем грузоперевозок по ключевым транспортным коридорам, включая "Восточный", "Азово-Черноморский" и коридор "Север-Юг" вырастет почти в два раза в течение 10 лет. Об этом сообщил журналистам на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

"Мы ожидаем, что в течение 10 лет объем грузоперевозок по ключевым транспортным коридорам, включая "Восточный", "Азово-Черноморский" и коридор "Север-Юг" вырастет почти в два раза. В 2019 году в России доля "Северо-Западного" коридора в общем объеме перевозок составляла около 40%. Переориентация торговых потоков в сторону Азии существенно изменила ситуацию. "Северо-Запад" уступил свои лидирующие позиции, приоритетным стал "Восточный" коридор", - сказал он.

Сергейчук уточнил, что мощность "Восточного" коридора составляет 170 млн тонн, отметив, что этого недостаточно для обеспечения текущих потребностей. Также он добавил, что сейчас идет обсуждение расширения мощности коридора до 255 млн тонн к 2032 году.

Помимо этого, Сергейчук заявил, что перспективы дальнейшего роста объемов грузоперевозок по "Азово-Черноморскому" транспортному коридору обусловлены появлением новых портов на юге страны. Так, ВТБ ожидает, что мощности Азово-Черноморского бассейна вырастут с 200 до 300 млн тонн. Также в свете развития торгово-экономических отношений России с Ираном, Индией и Ближним Востоком, кредитная организация видит значительные перспективы у нового коридора "Север-Юг".