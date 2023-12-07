АИДТ считает необходимым принятие закона о развитии промышленности товаров для детей

Подобная системная долгосрочная мера сможет поддержать развитие промышленной инфраструктуры отрасли товаров для детей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) считает необходимым принятие рамочного федерального закона о развитии промышленности товаров для детей. Об этом сообщила президент АИДТ Антонина Цицулина в ходе пресс-конференции в ТАСС в рамках Конгресса индустрии детских товаров.

"По итогам мероприятия мы подготовим все предложения, которые наши участники озвучили по всем 15 отраслям промышленности, входящих в индустрию детских товаров. Сразу могу сказать, что одна из таких системных, больших мер, о которой мы уже говорим не один год - мы видим, что необходим рамочный федеральный закон о развитии промышленности индустрии для детства", - сказала Цицулина.

По ее словам, подобная системная долгосрочная мера сможет поддержать развитие промышленной инфраструктуры отрасли товаров для детей. "Потому что проектами, краткосрочными планами мы не сможем перейти к реализации промышленной политики", - отметила президент ассоциации.

Она также обратила внимание на рост теневого сегмента на рынке детских игрушек в России. Так, по оценкам АИДТ, еще два года назад доля незаконного оборота продукции для детей составляла порядка 22%. Президент ассоциации указала, что и такой показатель являлся очень высоким, учитывая, что объем рынка детских товаров превышает 1 трлн рублей.

"Сейчас, по экспертным оценкам, она составляет 34%. Как можно инвестировать при таком теневом рынке? Это очень сложно", - подчеркнула Цицулина.