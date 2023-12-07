РФ не бензоколонка, Европа не "тихая гавань". Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Западная финансовая система дискредитировала себя, а Европа перестала быть для бизнеса "тихой гаванью" - теперь там действует принцип "свой - чужой". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства подчеркнул, что ВВП РФ уже больше, чем до санкций Запада, предложил распространить механизм страхования вкладов на долгосрочные инвестиционные счета, предрек революцию в международных расчетах и рассказал, почему Россию нельзя назвать "страной-бензоколонкой".

ТАСС собрал ключевые заявления российского лидера.

О многополярности вместо глобализации

"Сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель".

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан "говорил искренне", заявляя о невозможности отрицать глобализацию, но он напрасно верил, что глобализация пойдет на пользу всем: "Ничего подобного на практике не происходило на самом деле".

США пытаются сохранить доминирование и "союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других". Россия выступает за другую модель - "реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция".

О центрах роста в эпоху перемен

"Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний". Пройти этот этап и стать одним из новых центров роста может только "сильная, стабильная и <...> суверенная страна" с динамичным собственным рынком, умеющая отстаивать свои интересы и интересы своих партнеров.

В мире есть лидеры, которые не поддаются давлению Запада, несмотря на "цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо", и руководствуются прежде всего национальными интересами.

О кризисе западной модели

На Западе в попытках сохранить доминирование дошли до отмены "самих принципов рыночной экономики", а Европа перестала быть "тихой гаванью": "Теперь здесь работает принцип "свой - чужой" <...>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северным потоком".

Финансовая система, в которой преобладают доллар и евро, а расчеты ведутся исключительно через западные банки и SWIFT, дискредитирована: "Сегодня ее место с успехом занимают расчеты в национальных валютах".

Кроме того, в международных платежах все шире используются решения на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков: "По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков".

О российской экономике

Экономика России эффективно справляется с попытками сдержать ее извне: "Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет".

ВВП РФ за 10 месяцев 2023 года вырос на 3,2%: "Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада". По итогам года рост составит не менее 3,5%.

Финансовая система также находится в "абсолютно нормальном, абсолютно здоровом состоянии": дефицит федерального бюджета за 11 месяцев составил примерно 0,5% ВВП и был впервые за долгое время "полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов".

Все большую долю в структуре экономического роста занимают несырьевые отрасли - во втором квартале на добычу полезных ископаемых пришлось лишь 2% роста: "Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия - это бензоколонка".

Об иностранных партнерах

Российский рынок будет открытым и конкурентным, страна никого не выгоняет и ни от кого не закрывается: "Работать с Россией и в России выгодно, было и будет выгодно".

Несмотря на давление западных политиков, с марта 2022 года число зарубежных компаний в РФ не только не сократилось, но и выросло на 1,5 тыс. (более чем на 6%): "Это же показатель готовности и желания работать в России".

Об инвестициях

Инвестиции внутри России нарастают, создаются условия на среднесрочную перспективу. "Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос".

Вложения в иностранные бумаги показали очевидную ненадежность - Запад украл вложенные деньги даже у физических лиц. "Для тех, кто готов вдолгую вкладывать средства, зарабатывать внутри страны, мы уже создаем привлекательные условия".

Стоит упростить эмиссию ценных бумаг для небольших, динамично растущих компаний из высокотехнологичного сектора, а также распространить страхование на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета с покрытием в 1,4 млн рублей. Следует также обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерных капиталов.

О ключевой ставке и ипотеке

Споры о ключевой ставке идут всегда, но цифры говорят, что выбрано "нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны".

Российские власти видят определенные риски, связанные с рекордными объемами ипотечного страхования, и помнят о негативном опыте других стран. "Правительство и центральный банк сейчас <...> дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок".

О будущем