Совкомбанк оптимистично оценивает рынок IPO в России в 2024 году

Управляющий директор - начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков полагает, что рынок останется интересен инвесторам и даст возможности для покупки хороших компаний

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рынок первичного публичного размещения акций в России в 2024 году, несмотря на волатильность, останется интересен инвесторам и даст возможности для покупки хороших компаний, полагает управляющий директор - начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков.

"Мы смотрим оптимистично на рынок IPO в 2024 году. В целом, мы видим очень большой интерес к продукту. Думаем, что и эмитентов будет больше. Рынок достаточно волатильный, он год открыт, потом может быть закрыт. Но так как есть спрос и предложение, думаю, все будет нормально на этом рынке, будет много возможностей для инвесторов купить хорошие компании", - сказал Цыплаков, выступая на круглом столе в рамках XXI Российского облигационного конгресса в рамках обсуждения возможных негативных сценариев развития ситуации в экономике и на рынках капитала.

Также он напомнил, что при выходе на IPO всегда учитывается как оценка миноритариев, так и оценка владельца бизнеса.

"Есть владелец бизнеса, у него горизонт владения - навсегда. У него бизнес-планы, видение, умение считать и принимать какие-то риски. С другой стороны, есть миноритарные инвесторы, кто покупает и продает акции. У них совсем другие горизонты владения, размеры риска, инвестор инвестирует маленькую долю. <...> Продавцы хотят продать подороже, покупатели - купить дешевле", - добавил эксперт.

Он также отметил, что оценка миноритариев фундаментально ниже, тогда как в оценке собственника заложена премия за контроль и управление.

"Всегда в IPO происходит некий торг, и это правильно - процесс поиска справедливой цены, где обе стороны делают друг другу уступки и в итоге сходятся в цене IPO", - сказал эксперт.