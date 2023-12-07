США ввели санкции против шести человек и девяти компаний, в том числе из РФ

Под санкции подпали двое россиян, граждане Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанец, у которого, по версии американского Минфина, есть гражданство России, Сирии и Турции

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юридических лиц, в том числе из РФ. Соответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.

Под санкции подпали двое россиян, граждане Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанец, у которого, по версии Минфина США, есть гражданство России, Сирии и Турции. Рестрикции были введены в отношении российской компании ООО "Русстрой-СК", а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Йемене, Ливане, ОАЭ и Турции.