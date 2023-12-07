ФАС возбудила дело против пяти компаний, реализующих нефтепродукты в Туве

По итогам первичного анализа документов выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения

ТАСС, 7 декабря. Тувинское управление Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России возбудило дело против пяти компаний, реализующих нефтепродукты в городе Кызыл Республики Тыва. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что по итогам первичного анализа документов выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. При этом мониторинг службы указывает на поступательное уменьшение розничной стоимости на бензин и дизель в Туве.

Кроме того, Тверское управление ФАС выдало предупреждение компании "СО "Тверьнефтепродукт" о необходимости прекращения незаконного уклонения от заключения договора на поставку нефтепродуктов с "Тверь-ойл". "Уклонение от заключения договора приводило к тому, что ООО "Тверь-ойл" было вынуждено закупать дизельное топливо в соседнем регионе. Такая ситуация приводила к его удорожанию для потребителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей, - поясняли в ФАС. - ООО "СО "Тверьнефтепродукт" сообщило об исполнении предупреждения Тверского УФАС России".

Ведомство также подчеркивает, что биржевые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизились до уровня февраля - марта 2023 года. По данным службы, это приводит к стабилизации стоимости в розничном сегменте. В некоторых регионах наблюдается снижение стоимости на АЗС вертикально-интегрированных компаний и независимых сетей.

"Кроме того, 6 декабря 2023 года биржевой комитет ФАС России рекомендовал нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива и реализовать его на бирже в большем объеме", - добавили в службе.