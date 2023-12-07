Стратегию развития "Почты России" представят в кабмин в I квартале 2024 года

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что документ определит механизмы ее функционирования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития планирует в I квартале 2024 года представить в правительство РФ стратегию развития "Почты России". Документ определит механизмы ее функционирования, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры планирует в первом квартале представить в правительство стратегию развития "Почты России", - поделился министр. "Стратегия должна определить целевой облик работы "Почты", то есть, что такое "Почта" для страны. Исходя из этого уже будем определять модель регулирования, поддержки и так далее", - добавил Шадаев.

По его словам, стратегия определит целевое наполнение и функционал почтового оператора на среднесрочно-долгосрочный период, а также механизмы ее функционирования.

О ситуации вокруг деятельности "Почты России"

У "Почты России" непростая финансовая ситуация - в конце марта она отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года по российским стандартам бухучета, он составил 27 млрд рублей против 0,3 млрд рублей прибыли годом ранее.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей, по ее словам, "финансовой дыры" в компании. Совфед позднее рекомендовал правительству России разработать план финансового оздоровления "Почты России".

За девять месяцев 2023 года ситуация у "Почты" стала лучше - она сократила убыток по РСБУ на 17,2 млрд рублей, то есть на 87% в сравнении с предыдущим годом. Но основная часть выручки - от услуг почтовой связи - снизилась со 113 млрд до 111 млрд рублей.