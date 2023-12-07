ВТБ вернется к дивидендам после восстановления капитала

По словам первого заместителя президента - председателя правления банка Дмитрия Пьянова, понадобится еще 2024 год без дивидендов для полного восстановления утраченного капитала

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов допускает, что группа может заплатить дивиденды за 2025 год. Об этом топ-менеджер заявил журналистам на брифинге в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Нам понадобится еще 2024 год без дивидендов для полного восстановления утраченного капитала. Соответственно, уже 2025 год может являться первым годом, когда мы в 2026 за 2025 - если все пойдет, как мы планируем - можем вернуться к выплате дивидендов", - сказал Пьянов.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин пояснил журналистам, что вся прибыль этого года пойдет на восстановление капитальной базы. "Как только мы восстановим капитал, мы сможем платить дивиденды. Я считаю, что 50% - это правильно, на самом деле, но не по итогу этого года", - добавил банкир.

Ранее Костин на полях форума заявлял, что ВТБ ожидает достаточно хорошего финансового результата по итогам 2024 года, но чуть хуже, чем в 2023 году, в том числе из-за введенного Банком России регулирования потребкредитования.

В 2023 году ВТБ рассчитывает получить рекордную прибыль - выше 430 млрд рублей. Пьянов ранее также давал прогноз, что чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2024 года не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей.

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.