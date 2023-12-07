Индийский совет по экспорту драгкамней выразил обеспокоенность ограничениями G7 на алмазы

В организации подчеркнули необходимость детального анализа полномочий Группы семи по надзору за соблюдением норм экспорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах выразил обеспокоенность из-за введения странами Группы семи (G7) ограничений на импорт добытых и обработанных российских алмазов. Его слова приводит издание The Blunt Times.

"Решение G7 о введении ограничений вызвало серьезную обеспокоенность в сфере индийской торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Хотя мы уважаем их решение, мы нуждаемся в большей ясности касательно процесса реализации", - сказал он, подчеркнув необходимость детального анализа полномочий G7 по надзору за соблюдением норм экспорта алмазов из Индии в страны "семерки".

Шах указал на важность защиты интересов малых и средних алмазных предприятий при реализации этих санкций. По его словам, GJEPC будет взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить минимальные нарушения в работе бизнеса и согласовать стратегии для преодоления этих ограничений без ущерба для отрасли.

Как отметил Шах, коллективные усилия отрасли направлены на содействие диалогу, поиск разъяснений и выработку мер, которые сбалансируют нормативные требования с сохранением жизнеспособности отрасли и миллионов людей, зависящих от нее.

Накануне страны Группы семи сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Для повышения эффективности этих мер члены G7, которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, до 1 сентября 2024 года создадут надежный механизм, позволяющий проверять и сертифицировать необработанные алмазы внутри G7.