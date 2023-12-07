Объем инвестиций в проекты ГЧП Прикамья вырос на 70%

По словам губернатора Дмитрия Махонина, в регионе реализуется 115 проектов

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в Пермском крае вырос в 2023 году практически на 70% и составил 156,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья по итогам заседания совета по развитию ГЧП в регионе.

"В 2022 году на региональном и муниципальном уровнях было подписано 25 соглашений на общую сумму 46,6 млрд рублей. На 1 января 2023 года объем инвестиций по заключенным соглашениям составлял 91,5 млрд рублей, а уже на 1 октября 2023 года - 156,3 млрд рублей. Таким образом, рост инвестиций в объекты ГЧП в 2023 году составляет порядка 70%", - сообщила в ходе заседания совета и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе реализуется 115 проектов ГЧП. Из 156,3 млрд рублей, вложенных в них, порядка 99,3 млрд рублей - частные инвестиции. "В рамках ГЧП мы развиваем социально значимую инфраструктуру региона. Строим современные школы, образовательные и медицинские центры, спортивные сооружения, реконструируем объекты ЖКХ и общественного транспорта. Достижения Пермского края были отмечены и на федеральном уровне: по итогам 2022 года в рейтинге Минэкономразвития России по уровню развития ГЧП среди всех регионов страны Прикамье занимает пятое место", - отметил глава Пермского края.

В частности, по итогам прошлого года в регионе были заключены соглашения на строительство пяти общеобразовательных школ, онкодиспансера, баскетбольного центра, а также на реконструкцию котельных и 19 автовокзалов. За 2023 год на уровне региона и муниципалитетов было подписано еще 12 соглашений на 64,4 млрд рублей. Это строительство многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест, межвузовского кампуса мирового уровня, центра выявления и поддержки одаренных детей, экотехнопарка в Софронах и другие объекты.

По данным Минэкономразвития Прикамья, одним из наиболее перспективных и востребованных направлений для реализации проектов ГЧП является сфера спорта. Сейчас в этой сфере в крае реализуется шесть проектов ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 29 млрд рублей. Еще шесть проектов в сфере спорта находятся в разработке.