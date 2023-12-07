Костин сообщил, что доллар до конца года будет находиться в районе 90 рублей

Глава банка ВТБ заявил, что доллар не достигнет значения в 100 рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Базовых оснований для укрепления российской валюты пока нет, до конца года она будет находиться на уровне 90-90+ рублей за $1, значения в 100 рублей не достигнет. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума "Россия зовет!".

"Я не вижу базовых оснований, повторяю, для укрепления рубля. Он укрепился в силу нескольких причин, да, административное ограничение на необходимость продажи валюты сыграло какую-то роль, но в целом мне кажется, что курс ослаб, так как эти меры отработали и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, будет в районе - 90-90+ рублей", - сказал он.

Костин также отметил, что не видит угрозы дальнейшей девальвации рубля. "Я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то, но он должен найти какой-то уровень равновесия", - сказал глава ВТБ.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг составил 92,82 рубля, курс евро - 100,18 рубля, юаня - 12,96 рубля.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.