В РФ 50% опрошенных руководителей оценили ситуацию в своей компании как стабильную

Согласно результатам исследования компании "Технологии доверия" совместно с Аналитическим центром НАФИ, 24% находятся в процессе поиска ресурсов для сохранения бизнеса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Половина опрошенных руководителей оценили ситуацию в своей компании как стабильную, еще 24% находятся в процессе поиска ресурсов для сохранения бизнеса, 8% - в процессе трансформации. Об этом сообщается в исследовании компании "Технологии доверия" совместно с Аналитическим центром НАФИ (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Половина руководителей (50%) оценили ситуацию в своей компании как стабильную, 24% находятся в процессе поиска ресурсов для сохранения бизнеса, 16% находятся в стадии роста и 8% в процессе трансформации", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в стадии сохранения компании скорее находится бизнес, который существует на рынке более 10 лет, - 27% против 24% среди всех. Московские же компании скорее проходят этап активного развития (21% против 16%), так же, как и молодые предприятия, существующие менее пяти лет (26% против 16%).

Участникам опроса также было предложено оценить текущие условия ведения бизнеса. Почти три четверти руководителей (72%) полагают, что актуальные условия скорее способствуют успеху, нежели препятствуют ему. Заметно позитивнее к условиям ведения бизнеса относятся руководители, чье предприятие функционирует в Москве, - 80% руководителей московских компаний ответили "скорее да" на поставленный вопрос.

"Ожидаемо топ-менеджмент предприятий, которые находятся в состоянии кризиса или трансформации, чаще склонен оценивать текущие условия как негативные. Например, 42% руководителей "выживающих" компаний (против 17% среди всех) говорят о том, что условия ведения дел скорее не способствуют успеху. Негативно оценивать текущие условия также склонны руководители предприятий из наукоемких отраслей (35% против 17% среди всех)", - отмечают аналитики.

Кроме этого, в исследовании отмечается, что в качестве трех главных факторов успешного ведения бизнеса в современной России бизнес-руководители называли грамотное руководство - 50%, профессиональную и ответственную команду - 45%, достаточные финансовые ресурсы и вложения - 40%. Главными препятствиями на пути успешного ведения бизнеса в России, по мнению опрошенных, являются бюрократия - 49%, дефицит профессиональных кадров - 40%, нехватка финансовых ресурсов - 31% и несовершенство законодательства - 30%.

В опросе участвовали более 1 тыс. руководителей (женщин и мужчин) разных возрастов.