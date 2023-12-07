Совет МВФ рассмотрит 11 декабря достигнутые с Украиной договоренности на транш в $900 млн

Официальный представитель фонда Джули Козак отметила, что "в 2024 году стране потребуется около $42 млрд в виде финансирования и поддержки со стороны международного сообщества"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит и проведет 11 декабря голосование по достигнутым с украинскими властями предварительным договоренностям в рамках второго обзора экономики страны, после окончательного утверждения которых Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Ожидается, что Совет исполнительных директоров проведет в понедельник, 11 декабря, заседание, на котором рассмотрит итоги второго обзора [экономики Украины], [их] одобрение советом позволит направить [Киеву] $900 млн", - сказала она.

По оценкам специалистов МВФ, напомнила она, "в 2024 году стране потребуется около $42 млрд в виде финансирования и поддержки со стороны международного сообщества, включая ЕС, США, Группу семи, а также международные финансовые институты".

Ранее фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом поставленных фондом целей на конец сентября.

В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма EFF. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.