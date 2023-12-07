Свыше 20 млрд рублей направят на развитие энергосистемы Севастополя до 2027 года

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в течение двух лет в городе намерены реконструировать существующие сети и подстанции, а также построить новые не только с учетом потребностей людей

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 млрд рублей планируют направить на развитие энергосистемы Севастополя на 2024-2026 годы. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с министром энергетики Николаем Шульгиновым.

"Совместно с Минэнерго мы утвердили схему и план развития энергетики в Севастополе, сделали корректировку с учетом данных, которые получили от разработчиков Генплана. <…> Комплекс мероприятий рассчитан до 2027 года включительно, реализация оценивается примерно в 21,5 млрд рублей", - написал он.

Губернатор отметил, что в течение двух лет в Севастополе намерены реконструировать существующие сети и подстанции, а также построить новые не только с учетом потребностей людей, но и прогнозируемого роста численности жителей. По его словам, за последние три года в Севастополе увеличилось потребление электроэнергии, из-за чего существующая энергосеть с ней не справляется.

"Разрозненность сетей не позволяет проводить единую техническую и эксплуатационную политику, поэтому на совещании мы еще раз проговорили необходимость консолидации сетевого комплекса", - уточнил Развожаев.

Жители Севастополя часто сталкиваются с перебоями энергоснабжения, особенно в районе улицы Горпищенко. Из-за этого Развожаев ране поручил создать территориальную сетевую организацию (ТСО) на базе ГУП "Таврида" и перевести на обеспечение города предприятие Минобороны РФ. "Севастопольэнерго" - одно из ведущих электросетевых предприятий Севастополя, которое обеспечивает энергоснабжение 520 тыс. человек.